Eislauftrainer Urso war mit dem Gezeigten rundum zufrieden: «Die Läuferinnen und Läufer wuchsen buchstäblich über sich hinaus. Mich haben sie alle total begeistert.» Urso weiss, was bei so einer Show zählt. Der Eiskunstlauf bescherte ihm selbst einige Goldmedaillen und Auftritte im In- und Ausland. Dazu ergänzte der neue Urdorfer ECU-Trainer: «Ich engagiere mich nach wie vor als Eiskunstläufer in der Eisshow des Europaparks Rust.»