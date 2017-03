Herr Aepli, mit Skepsis verfolgte die Schweiz die Übernahme von einheimischen Firmen wie Syngenta oder Swissport durch chinesische Unternehmen. Mit dem neuen Asia Desk im Startup-Space wird der Zugang zum Schweizer Markt noch einfacher.

Felix Aepli: Die Schlieremer Standortförderung wie auch die Unternehmen verzeichneten in den letzten Jahren eine grössere Nachfrage aus dem asiatischen Raum. Asien interessiert sich für die Schweiz und damit auch für Schlieren. Diesem Umstand tragen wir mit dem Asia Desk Rechnung. Die Aufregung in der Schweiz wegen der zahlreichen Übernahmen ist aus meiner Sicht unberechtigt oder zumindest übertrieben. Niemand findet eine Übernahme durch ein deutsches Unternehmen stossend, oder kritisiert, wenn Schweizer Investoren im Ausland eine Firma kaufen. Es ist ein Fakt, dass asiatische Unternehmen auf dem hiesigen Markt auftreten. Daher muss sich eine Standortförderung für diese Entwicklung interessieren.

Wie sieht die Arbeit des Asia Desks denn genau aus?

De facto handelt es sich um einen virtuellen Desk, hinter dem Menschen mit Asien-Erfahrung arbeiten. In erster Linie handelt es sich um eine Triage-Stelle, welche den Weizen von der Spreu trennt. Viele Anfragen aus Asien sind nur wenig seriös. Erst gilt es mit dem nötigen Vorwissen abzuklären, welche Angebote ernstzunehmen sind. Am Anfang werde vorwiegend ich selbst diese Funktion übernehmen. Weiter bieten wir interessierten Unternehmen aus Asien Hilfe an, wie sie sich bei uns in der Schweiz zurechtfinden können. Dies gilt übrigens auch in umgekehrte Richtung.