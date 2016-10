So ist im Regierungsrat eine Motion hängig, die nur für Ersthundehalter den Kurs verlangt. Auch der Schlieremer Kantonsrat Pierre Dalcher (SVP) hat zu Beginn des Jahres das Gesetz in einer Anfrage thematisiert, in der er sich nach überprüfbaren Resultaten erkundigte. In der Antwort erwähnte der Regierungsrat, es sei zu früh, die Wirkung abschliessend beurteilen zu können. Dies unter anderem, weil erst rund ein Fünftel der bestehenden Hundepopulation die praktische Hundeausbildung durchlaufen habe.

«Als Schlieren sich daran machte, das Gesetz umzusetzen, wurden wir uns erst des administrativen Aufwands bewusst, den eine korrekte Umsetzung mit sich bringt», so Dalcher, der in Schlieren auch Stadtrat ist. Zudem sei die Verwaltung mit starken Emotionen von Hundehaltern konfrontiert worden. Auch die Gemeinde Geroldswil bestätigt einen erheblichen Mehraufwand, seit die Kurspflicht besteht.

Hundeinstruktorin Elvira Camenzind, die mit ihrem Goldenretriever im Hundeclub Weiningen trainiert, sieht der Änderung des Bundesgesetzes mit Skepsis entgegen. Viele kleine Hunde könnten ohne Ausbildung gefährlich werden, etwa wenn sie andere Tiere oder Menschen beissen. Instruktorin Bigi hofft ihrerseits auf den verantwortungsbewussten Hundehalter, der die Kurse auch ohne gesetzlichen Zwang besuchen wird.