Eine Stange Bier, bitte: Dieser Satz ist vom Aussterben bedroht. Denn Bier ist längst nicht einfach Bier, das ist mittlerweile auch in der Schweiz angekommen – und im Limmattal, das in den vergangenen Jahrzehnten ein blinder Fleck in der Bierlandschaft war. Doch nun schiessen auch hier Klein- und Kleinstbrauereien aus dem Boden, die sich dem sogenannten Craft Brewing verschrieben haben. Der Begriff wurde in den 1970er-Jahren in den USA geprägt, wo in Sachen Bier Einheitsbrei herrschte.

Die Craft-Brauer trotzen den grossen Biermonopolisten – in der Schweiz sind das Carlsberg und Heineken –, indem sie besonderen Wert auf das Handwerk legen, lokale Verteilketten bevorzugen und äusserst experimentierfreudig sind.Seit bald 15 Jahren gehören auch die Schlieremer Stephan Troxler und Salome Baumann zu ihnen. Nachdem die heute 36-Jährige ihrem Freund, der immer schon ein Bierenthusiast war, einen Braukurs geschenkt hatte, und er mit einem Starterkit für zuhause zurückgekehrt war, war es um die beiden geschehen. Jahrelang brauten sie in ihrer Küche im Spaghettitopf, vor gut einem Jahr haben sie als AG eine professionelle Braustätte im Dietiker Industriequartier Silbern in Betrieb genommen.