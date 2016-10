Nicht alle sind glücklich darüber, dass bald mit dem Abbruch der Gebäude auf dem Geistlich-Areal begonnen wird. Im Speziellen geht es dabei um die alte Leimfabrik und den Hochkamin (kleines Bild links), die nach Ansicht von Architekt Jeremy Hoskyn erhaltenswert sind.

Er kennt das Areal bestens, da er bei allen Wettbewerbsverfahren den Vorsitz der Fachjury bei der Prämierung der siegreichen Projekte (siehe Kontext) innehatte wie auch bei der Verabschiedung des Gestaltungsplanes beteiligt war. In einer selber erstellten Testplanung, welche dieser Zeitung vorliegt, zeigte er auf, was sich beim Erhalt der Leimfabrik alles realisieren lassen würde.

Denkbar wäre es beispielsweise gewesen, in den alten Gemäuern ein Restaurant zu betreiben. Als Vorbild hierfür dienen verschiedene Restaurants in Zürich wie beispielsweise die Reithalle oder die Giesserei. Auch sie sind in alten Industriehallen untergebracht. Aber auch Gästezimmer, Gewerbe- und Atelierräume hätte sich der Architekt vorstellen können. «Da die ‹Leimi› inmitten des neuen Rietparks liegt, hätte auch eine schöne Gartenwirtschaft betrieben werden können», so Hoskyn.



Zwar handle es sich bei der «Leimi», die im kommenden Jahr hundertjährig würde, nicht um repräsentative Architektur, doch sei sie als Zeitzeuge erhaltenswert, sagt er. «Sie ist ein einfaches Industriegebäude mit robustem Stahlbetonskelett. Dessen Architekten, die auch andere Bauten für die Familie realisierten, haben es aber in ein hübsches, klassizistisches Kleid gehüllt.»

Zusammen mit dem Hochkamin, dem Trafo- und dem Gärtnerhaus hätte die «Leimi» als historisches Ensemble die 150-jährige Geschichte der Leimfabrik erhalten, ist Hoskyn überzeugt.

«Mit einer öffentlichen Nutzung hätte sie das neue Stadtquartier am Rietpark aufgewertet und belebt.» So sei alte Bausubstanz insbesondere bei Neubauquartieren in Vorstädten wichtig, da diese sonst oft identitätslos und anonym seien. «Den zukünftigen Bewohnern wäre so ein Sinn für das Vergangene und für die Geschichte dieses Ortes gegeben worden.»



Positive Resonanz

Dass der Erhalt der «Leimi» sinnvoll wäre, sei Hoskyn erst im Jahr 2012 beim Wettbewerb zur Überbauung der ersten Etappe «Magnolia» aufgefallen. Zu spät, wie sich nun zeigt: Denn der Erhalt hätte im Gestaltungsplan für das Geistlich-Areal festgeschrieben werden müssen. Dieser wurde aber bereits vor rund zehn Jahren ausgearbeitet. Was das Ensemble für das neue Quartier hätte bedeuten können, sei ihm damals aber noch nicht bewusst gewesen.

Seine Nutzungsstudie, die er Anfang Jahr erstellte und der Stadt Schlieren wie auch dem Verwaltungsrat der Geistlich Immobilia AG sowie diversen Familienmitgliedern präsentierte, sei auf viel positive Resonanz gestossen. Die Stadt habe sich offen für die Idee gezeigt.

«Bei einer zweiten Besprechung wurde dann aber darauf verwiesen, dass eine Anpassung des Gestaltungsplans notwendig sei, wenn man das Ensemble stehen lassen wolle», so Hoskyn. Auf diesen Prozess hätten sich die Grundeigentümer des Geistlich-Areals aber nicht einlassen wollen.