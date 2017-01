Schlierens Stadtentwicklungskonzept II zeigt auf, in welche Richtung sich die Stadt entwickeln soll. So soll in den kommenden zehn Jahren das Zentrum mit Stadtpark, Bahnhofsplatz und Chilbiplatz fertiggestellt werden. Bis in 25 Jahren sieht das Konzept vor, das Velowegnetz mitsamt Veloschnellstrasse entlang der Gleise stehen.

Und für den Zeitraum nach 25 Jahren ist vorgesehen, dass sich die Bernstrasse zu einer attraktiven Stadtstrasse entwickelt.

Seit April 2016 ist das Konzept für alle Bereiche der Verwaltung verbindlich und dient als Grundlage für den kommunalen Richtplan, der Schlieren bislang fehlt, und für die Revision der Bau- und Zonenordnung der Stadt. Erst im September 2016 wurde es der Öffentlichkeit präsentiert. (aru)