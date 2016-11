Was aus der ehemaligen NZZ-Druckerei an der Schlieremer Zürcherstrasse werden sollte, war lange unklar. Die Swiss Prime Site (SPS), die das Gebäude im vergangenen Jahr erworben hatte, sprach von einem Aus- und Weiterbildungszentrum für Forschung und Entwicklung. Gestern wurden die Pläne nun konkreter.

Wie die SPS gemeinsam mit dem Schlieremer Unternehmen Zühlke bekannt gab, wird Letzteres seine Büros vom Gebäude am Rietpark und jenen im Sony-Gebäude beim Bahnhof in die ehemalige Druckerei verlegen. Via Mitteilung lässt Zühlke-CEO Philipp Suter mitteilen, dass das Areal zum Zentrum für Innovation, Begegnung und von attraktiven Arbeitswelten werden solle. Der Umzug ist für das Jahr 2019 vorgesehen.



Bis dahin werden bauliche Massnahmen vorgenommen, wie SPS-Mediensprecher Mladen Tomic auf Anfrage sagt. So sollen in der Rotationshalle (siehe Bild), wo die Zühlke-Arbeitsplätze dereinst beheimatet sein werden, Zwischenböden eingebaut, sodass vier Etagen entstehen. Der Eventbetrieb des Urdorfer Catering-Unternehmens Shine&Dine, der gleich in der Halle nebenan durchgeführt wird, sei von den Arbeiten nicht tangiert. Von den gesamthaft rund 20 000 Quadratmetern Fläche in der ehemaligen Druckerei wird die Zühlke deren rund 8500 belegen – also mehr als ein Drittel.

Renaissance in 24 Monaten



Zühlke beschäftigt weltweit rund 700 Mitarbeiter in der Schweiz, Deutschland, Grossbritannien, Österreich und Serbien. 500 davon arbeiten in Schlieren. Das Unternehmen hat sich auf Innovationsprozesse spezialisiert und begleitet Produkte und Anwendungen von der Idee über die Realisierung bis zum Betrieb.

Einerseits habe man sich wegen des starken Personalzuwachses der vergangenen Jahre für den Umzug entschieden, wie Projektleiter Markus Thoma auf Anfrage sagt: «Andererseits sind wir auf flexible Raumstrukturen angewiesen, die Kommunikation ermöglichen. Diese werden uns in der ehemaligen Druckerei geboten.» Wichtig sei auch gewesen, dass der neue Standort in Schlieren ist und in Bahnhofsnähe liegt. «Unsere Mitarbeiter haben sich an diese Stadt gewöhnt und wollen hier bleiben.» Was nun aus den bisherigen Standorten am Rietpark und im Sony-Gebäude wird, ist offen. In beiden ist Zühlke zur Miete.