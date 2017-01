Eine Kaltfront soll auch heute für weiss bedeckte Landschaften sorgen. Im Laufe des Mittwochs folge die nächste Front, welche vor allem entlang der Alpen bis Donnerstagabend für viel Schnee im Kanton Zürich sorgen soll.

Die Schweiz hatte den ersten Schnee im Flachland zwar herbeigesehnt - auf den Strassen wird er dann allerdings schnell zum Ärgernis. Mehrere Kantone meldeten bereits zahlreiche Unfälle.

