Kaminfeger, Bienen, Curling-Spieler und Donald Trumps nahmen gestern Morgen Fahrt in Richtung Urdorf auf. Als die 700 Narren in Wollerau in den Extrazug einstiegen, wussten sie noch nicht, wohin die Reise führt. Via Wil und Winterthur erreichten sie nach zweieinhalb Stunden den Bahnhof im Limmattal, wo einige verwegene Urdorfer und die ansässige Knabengesellschaft mit Böllerschüssen die Fasnächtler empfingen.

Es ist bereits das zweite Mal, dass die Fasnachtsgesellschaft Fidelitas von Wollerau nach Urdorf kommt. Bereits 2012 landeten die Narren im Limmattal. «Wir sind sehr gerne wieder nach Urdorf gekommen», sagt Sacha Reichmuth, Organisator der Narrenfahrt. Mit der Rundreise in eine Ortschaft in der Deutschschweiz wird in Wollerau traditionell die Fasnacht eröffnet. Fasnächtler aus Ausserschwyz und dem Raum Zürichsee beehren mit einem Extrazug eine Gemeinde, wo sie mit Bündner Gestensuppe sowie Gehacktem und Hörnli verpflegt werden.