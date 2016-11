Dies habe den Weiningern jedoch nicht gepasst, weshalb ein Konsortium es selber erwarb, um den Nachfolger bestimmen zu können. Als Erstes liessen die neuen Betreiber ihr Lokal einer gründlichen Sanierung unterziehen. Um bei der ersten bewirteten Gesellschaft zu merken, dass das restauranteigene Mini-Reservoir viel zu wenig Wasser speicherte. «Wir mussten den Rest des Tages mit Mineralwasser kochen und spülen», erinnert sich Barbara Bühler.

Die Feuerwehr Weiningen rettete schliesslich mit dem Anzapfen eines Hydrants die Eröffnungsfeier. Am 11. Januar wird die neue Leitung erstmals ihre Gäste im Winzerhaus begrüssen. Das Personal wird von Koffel gänzlich übernommen. Weil der neue Wirt nicht täglich an beiden Standorten sein kann, wird eine Mitarbeiterin aus Mettmenstetten in Weiningen die Betriebsleitung übernehmen. «Juliane Reichmuth arbeitet schon acht Jahre bei uns, weshalb sie die ideale Betriebsleiterin für das Restaurant Winzerhaus ist», sagt Biel.

Nachfolge gesichert



Martin und Barbara Bühlers Sohn hatte sich für ein Studium in Zahnmedizin entschieden, obwohl er eine Zeit lang mit einer Ausbildung in der Gastronomie liebäugelte.

Anders sieht es beim neuen Winzerhaus-Inhaber aus. Urs Koffel und Caroline Biel haben beide erwachsene Kinder, von denen zwei bereits in die Gastronomie eingetreten sind. Zudem sind zwei von Biels Nichten in das Familienunternehmen involviert. Dies vereinfacht die Führung zweier grosser Gasthäuser und gibt dem neuen Wirtepaar Bewusstheit, die neue Aufgabe gut meistern zu können.