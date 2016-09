Serviert wird das leckere Essen von der Familie Stalder selbst und genossen in erster Linie von den Bewohnern aus Aesch. «Ich denke, ich kenne alle Leute, die an den Tischen sitzen», sagt Monika Stalder, die an diesem schönen Samstag gleich noch ihren Geburtstag feiern kann. Passend dazu können sich die Gäste am grosszügigen Dessertbuffet mit Kuchen eindecken.

Das Frühjahr war zu kalt

Weiter hinten im Raum macht sich die diesjährige Kürbisernte breit. Auf Stroh gebettet, werden die schönsten Exemplare in allen Grössen und farblichen Variationen präsentiert. Alle gibt es ab Hof zu erwerben: von Schnitzkürbissen, die an Halloween ihren Einsatz bekommen über Hokkaido- oder Muskatkürbissen, aus denen die leckersten Suppen zubereitet werden können, bis zu den vielfältig und bizarr geformten kleineren Zierkürbissen.