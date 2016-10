Weber ist ein disziplinierter Arbeiter. Nach der morgendlichen Lektüre der Tageszeitung geht es an den Schreibtisch. Aber die wenigsten Ideen entstünden am Schreibtisch. «Ich habe immer eine Anzahl Notizzettel, Bleistift und Radiergummi dabei und notiere meine Gedanken, wo immer ich bin, im Bus, in der Beiz, morgens im Bett.» Für sein nächstes Buch hat er sich wirklich schwere Kost ausgewählt. Es soll vom Krieg handeln.

Gute Gefühle in Schlieren

Der in Wil AG geborene Weber ist durch seine Frau, mit der er seit über 30 Jahren verheiratet ist, nach Schlieren gekommen. «Ich wohne gerne hier. Nicht nur, dass die Stadt gut an den öV angeschlossen ist. Immer wenn ich durch Schlieren laufe, habe ich gute Gefühle», sagt Weber. Am späteren Nachmittag zieht es ihn fast täglich nach Zürich, um in einer seiner Lieblingsbeizen am Hauptbahnhof seinen «Beobachtungsposten» zu beziehen. «Ich kann dort sehr gut sinnieren.» Unter anderem auch darüber, wie sich seine Einstellung zum Altwerden geändert hat: «Mein Leben ist wie früher, es gibt nur andere Schwerpunkte. Meine Lebensqualität ist aber nicht gesunken, seit ich pensioniert bin.»