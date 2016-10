Einige Kronleuchter hängen bereits, Monteure installieren die Küchenelemente im hinteren Teil des Raums und eine ausrangierte Druckmaschine steht noch ziemlich verloren herum. So sieht es derzeit in der ehemaligen NZZ-Druckerei aus. Noch nichts ist fertiggestellt. Skizziert Nicolai Squarra das künftige Ambiente des Pop-up-Restaurants Only Temporary, scheint es fast unmöglich, dies in den bis zur Eröffnung verbleibenden zwei Wochen zu bewerkstelligen. Dort komme die Bar hin, hier die Garderobe, ganz hinten eine mobile Bühne und in den kleinen Nischen rechts werden Pop-up-Stores ihre Ware feilbieten. Das Ganze sei in eine Atmosphäre der 1920-er-Jahre getaucht, erklärt er.

Herr Squarra, Sie versprechen in der ehemaligen NZZ-Lagerhalle «vagabundierendes Restaurant-Theater» mit Unterhaltungsprogramm, verschiedenen Pop-up-Stores und thematischer Einrichtung. Sieht so die Gastronomie der Zukunft aus?

Nicolai Squarra: Das Kerngeschäft von «Dine&shine» ist das Event-Catering, wir wollen mit diesem Projekt unseren Ruf als Pioniere in der Event-Gastronomie unterstreichen. Wir versprechen unseren Gästen, dass wir über die Grenzen des Tellers hinausgehen und einen Mehrwert bieten. Im Event-Bereich ist dieser Ansatz sicher die Zukunft. Das klassische Pop-up-Restaurant hingegen wird derzeit in der Gastro-Szene heiss diskutiert. Viele glauben, dass es seinen Zenit überschritten hat.