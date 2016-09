«Wer an der Wiesen- oder Brandstrasse in Schlieren vorbeifährt, sieht viele leere Gewerbeflächen», seufzt Leon Black, Eventmanager von SDS Event, einem im Rietpark-Quartier ansässigen Dienstleistungsunternehmen, das sich auf Events, Security und Gebäudemanagement spezialisiert hat. Aber selbst wenn man Interesse an einer Fläche hätte, wüsste man nicht, an wen man sich wenden sollte, weil es dort kaum Werbebeschriftungen an den Fassaden hingen, sagt Black. Die schweizweit tätig SDS Event will ihre Dienstleistungen vermehrt auch umliegenden Firmen anbieten und hat deshalb ein aktives Interesse daran, dass die leerstehenden Gewerbeflächen Nutzer finden. Um den Stadtteil zu beleben, organisiert das Unternehmen am Wochenende das Rietpark-Fäscht. «Die Leute sollen sehen, dass es hier schön ist. Das Quartier liegt nahe am Bahnhof, verfügt über Grünflächen und eine gute Atmosphäre», so Black.

Im wachsenden Rietpark-Quartier leben zurzeit bereits 1500 Menschen und 1000 gehen hier ihrer Arbeit nach. Doch von den insgesamt 123 000 Quadratmetern Fläche sind erst etwas mehr als die Hälfte bebaut. Neben kleineren Geschäften von Anwohnern und Menschen aus der Region haben auch einige grössere Firmen hier ihren Schweizer Hauptsitz – etwa die Migros Pensionskasse, Mercedes, Peugeot oder Citroën. «Das Rietpark-Quartier hat bereits heute eine grosse Ausstrahlung. Wir unternehmen alles, um grosse nationale Hauptsitze mit über 300 Arbeitsplätzen anzuziehen», sagt Standortförderer Albert Schweizer. Denn aktuell sind noch rund 17 Prozent der Gewerbe-, Büro- und Verkaufsflächen verfügbar, während von den 600 Wohnungen nur noch vier bis sechs zu vergeben sind.