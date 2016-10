Ein innerer und äusserer S-Bahn-Ring um die Stadt Zürich ist etwa eine solche Option. Dabei würden durch den Einsatz von Fahrzeugen, die über mehr Türen und mehr Stehplätze verfügen an jeder Station im inneren Ring viel Zeit eingespart werden. Dieses Prinzip ist etwa vergleichbar mit einer Metro in anderen Grossstädten. «Mit dieser schnelleren Abfertigung der Passagiere könnte die Kapazität vergrössert werden» so Schröder.

Zwar sind diese Ringe noch nicht im Detail definiert, die Kernagglomeration der Stadt Zürich – somit auch das Limmattal – würde aber zum inneren Ring gehören. Dies wäre für Schröder ein gangbarer Weg. Denn: «Die Pläne des BAV sind nachvollziehbar.»

Dies sieht auch die Zürcher Volkswirtschaftsdirektion so. Jérôme Weber, Sprecher von Regierungsrätin Carmen Walker Späh (FDP), sagt auf Anfrage, dass es erfreulich sei, dass mit dem Brüttener Tunnel ein Projekt in der Region Zürich erste Priorität habe. «Mit den 120 Millionen Franken, die der Kanton Zürich jährlich in den nationalen Bahninfrastrukturfonds einbezahlt, ist dies aus unserer Sicht gerechtfertigt.»

Für das Limmattal sei man derweil auch offen für andere Massnahmen: Fest steht aber: «Die Verbindungen durch das Limmattal müssen schnell bleiben.»