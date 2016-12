Der Bio-Technopark ist trotz der Schliessung einer Novartis-Tochter auf Expansionskurs. CEO Mario Jenni über die Zukunft des Standorts für die Life-Science-Branche.

Herr Jenni, zwar ist Topadur nicht das erste Unternehmen des Bio-Technoparks, das mit Auszeichnungen bedacht wird, doch ein sehr spezielles. Lässt sich sagen, dass der Park ein neues Flaggenschiff hat?

Mario Jenni: Das ist definitiv so. Einerseits natürlich wegen des Erfolges, den Reto Naef und sein Team bislang hatten. Aber andererseits auch, weil das Alter

der Gründer sie zu etwas Speziellem macht. Sie alle waren zuvor Forscher oder Manager in der Grossindustrie, was aussergewöhnlich ist.



Was ist der Vorteil, wenn man kurz vor dem Pensionsalter nochmals ein Unternehmen gründet?

In anderen Branchen ist ein grosser Erfahrungsschatz im Management von Grossfirmen kein Garant für Erfolg eines kleinen Startups. In der Life-Science-Branche hingegen schon, da die Topadur-Gründer hautnah an der Entwicklung von Medikamenten mitgearbeitet haben. Sie kennen die Prozesse aus dem Effeff. Kleine Unternehmen können ihre Medikamente nicht selber, sondern nur in Kooperation mit solventen Partnern auf den Markt bringen. Die Beziehungen zu Personen aus allen Stufen dieses Prozesses ist unbezahlbar.



Erst im September wurde bekannt, dass Novartis ein anderes ehemaliges Flaggschiff des Bio-Technoparks, die ESBATech, schliesst.

73 Stellen fallen weg. Konnte diese Lücke bereits geschlossen werden?

Bislang noch nicht. Wird ein Start-up von einem Konzern gekauft, ist es oft so, dass der ursprüngliche Standort früher oder später geschlossen wird. Das ist ein ganz normaler Prozess.



Für Anfang 2018 ist geplant, dass das zweite der dereinst vier Hochhäuser im Bio-Technopark bezogen werden kann. Ist dies bereits voll vermietet?

Ja, dem ist so. Welche Unternehmen einziehen werden, kommunizieren wird jedoch noch nicht.



Erst diese Woche wurde bekannt, dass Zühlke in die einstige NZZ-Druckerei zieht. Haben auch Sie Interesse an Flächen dort?

Mit der Besitzerin der Liegenschaft, der Swiss Prime Site, führten wir Gespräche. Da wir jedoch selber bereits in inmitten der Planung des dritten Hochhauses sind, das bis 2020 stehen soll, haben wir derzeit keinen Bedarf.



Rund 300 Forscher der Universität und des Universitätsspitals arbeiten in Schlieren. Nach dem Ausbau des Universitätsquartiers im Zürcher Stadtzentrum sollen diese dorthin versetzt werden. Haben Sie dann vier leere Hochhäuser?

Ich glaube nicht. Die Life-Science-Branche wächst am Standort Zürich. Die ansässigen Unternehmen und neuen Spinoffs werden wohl bis dahin wachsen und mehr Platz benötigen.