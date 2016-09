«Also malte ich»

Nach dem Unfall konnte der damals 45-Jährige das Geschäft nicht mehr weiterführen. Beim Gehen verspürte er noch jahrelang Schmerzen, auch die Bilder im Fernsehen konnte sein Hirn lange nicht mehr verarbeiten. «Alles, was ich machen konnte, war malen, also malte ich», sagt Zwygart heute. Mit jedem Genesungsschritt konnte der gelernte Kaufmann sich ein weiteres Element seines neuen Lebens aufbauen. Unter anderem bekam er eine Stelle als Assistenzlehrer für Kunst. Seinen künstlerischen Tatendrang demonstriert Zwygart, der in den 1970er-Jahren nach Urdorf zog, ab heute mit einer Ausstellung im Üdiker-Huus.

Für die Ausstellung «Pezzi Pazzi» (auf Deutsch: verrückte Stücke) hat der 65-Jährige vier befreundete Künstler aus der Region Zürich zusammengetrommelt, um dem Uitiker Publikum ausgefallene Bilder und Skulpturen zu präsentieren. So brachte der Holzkünstler Peter Ammann seine Deko-Würfel mit, durch deren Wurmlöcher das Licht des Beleuchters scheint. Der Uitiker Gymnasiast Fabian Záruba hat futuristische Plexiglasskulpturen kreiert. Zwygart selber bringt unter anderem seine Skulptur Barstar mit: ein Flaschenkühler, der dem Satelliten Sputnik ähnelt.

Vom Ausstellungstitel soll man sich nicht irreführen lassen: Er wolle die Werke keineswegs als verrückt bezeichnen, sagt Zwygart. «Pezzi Pazzi» solle die Besucher darauf vorbereiten, dass sie Dinge bestaunen könnten, die sie vorher noch nie gesehen haben.

Er habe gerne Schönes, ganz besonders schöne Kleider, sagt der Künstler, der im Üdiker-Huus auch ein mit Swarovski-Steinen bestücktes Bild ausstellt. Die Wiederauferstehung als Künstler begeht Zwygart unter dem Pseudonym Pl2J. «Pierre les deux jardins» (auf Deutsch: Pierre, die zwei Gärten) bedeute das Kürzel. «Zwei Gärten» sei die französische Version des Namens Zwygart, der weder für West- noch für Deutschschweizer Ohren vertraut sei. «Mein Künstlername ist viel einfacher zu merken, weshalb die Leute sich so eher an mich erinnern.»

Ausstellung «Pezzi Pazzi»im Üdiker-Huus, Grosser Saal. Do und Fr ab 19 Uhr, Sa ab 16 Uhr und So ab 10 Uhr.