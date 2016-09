Der Höhepunkt ist am Färberhüsli an der Oberen Reppischstrasse erreicht. Etwa 90 Prozent des Mülls im dortigen städtischen Abfallbehälter ist illegal entsorgter Haushaltskehricht. Da sind sogar die beiden Müllwerker überrascht. Markus Steiger, stellvertretender Leiter des Dietiker Strassenunterhalts, kennt die neuralgischen Stellen in der Stadt. Vor allem im Abschnitt A, dem Stadtzentrum, sammelt sich viel in den sogenannten Strassenhaien an.

An manchen Tagen, vor allem bei schönem Wetter, müssen die Männer drei bis fünf Mal die Runde machen im Zentrum. Dabei stellen sie fest, dass immer mehr Haushaltsmüll illegal in die schmalen Edelstahlbehälter gestopft wird. «Vor allem an den Grillplätzen, etwa an der Nötzliwiese, sind die Behälter ständig am Überquellen», so Steiger. Auch ganze defekte Gummiboote werden einfach zurückgelassen. «Wir bekommen hier hautnah mit, was der Begriff Wegwerfgesellschaft bedeutet», so Steiger.

Durch Kouverts identifizierbar

Fadil Ademi holt derweil einen Plastikbeutel nach dem anderen aus dem Abfallhai. Der

48-Jährige arbeitet seit sechs Jahren beim Strassenunterhalt Dietikon; davor war er in selber Funktion in Spreitenbach tätig. Er arrangiert für den Fotografen den aus einem einzelnen Hai entnommenen Haushaltsmüll. In einem ist auf einem Kouvert ein Adressat zu lesen, und auch auf einem Amazon-Karton prangt die Anschrift des mutmasslichen Müllsünders. Ademi und seine zwölf Kollegen führen Formulare mit sich, wo sie solche Verstösse festhalten können.