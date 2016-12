Mund-zu-Mund-Werbung



Zuerst fertigte er nur eine Krippe an und stellte sie in seinem Wohnzimmer auf. Bekannte, die seine Frau und ihn besuchten, fragten schliesslich, ob er ihnen nicht auch eine Krippe bauen konnte, was er bejahte. «Es macht mir Spass, anderen mit meiner Arbeit Freude zu bereiten», sagt er. So haben seine Krippen durch Mund-zu-Mund-Werbung den Weg in viele Wohnzimmer gefunden. Nach drei Jahren ermunterte ihn ein Bekannter, an einer Ausstellung teilzunehmen. Heute ist Lips gern gesehener Krippen-Aussteller an verschiedenen Märkten, wie etwa kürzlich beim Chlausmärt in Oberengstringen.

Über die Zeit habe er die Technik verfeinert. Seine ersten Krippen seien rechtwinklig und gerade gewesen, was auf ihn einen sterilen und langweiligen Eindruck von Puppenhäuser machte. Mittlerweile produziert Lips vor allem zwei Typen von Krippen: alpenländische und orientalische. Als passionierter Wanderer hole er viele Ideen für die alpenländischen Krippen in den Schweizer und österreichischen Alpen. Bei den orientalischen Modellen reicht seine Inspiration bis weit in die Vergangenheit zurück. Als junger Mann löste Lips zusammen mit einem Freund eine Fahrkarte bis Athen, von dort aus reisten sie per Autostopp bis nach Bethlehem. «Dort haben mich die erdfarbenen Wüstenhäuser in ihrer Einfachheit beeindruckt», sagt der Dietiker.