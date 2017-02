Aliana Pizzi gibt letzte Anweisungen an ihre Tänzer. In einem Probesaal im Mediacampus in Altstetten bereiten sich die Tanzprofis für ihren grossen Showact vom Wochenende vor. Während die einen ihre Figuren bis zur Perfektion wiederholen, gehen andere ihre Schritte nochmals im Kopf durch, machen Dehnübungen oder spornen sich gegenseitig an. Die Hilfsbereitschaft untereinander ist spürbar im Raum. «Wir unterstützen uns gegenseitig. Gemeinsam ist alles möglich», sagt Pizzi, künstlerische Leiterin der Schlieremer Pizzi Dance Art Company, kurz Pidarco.

Die Tanzkompanie tritt am 17. und 18. Februar mit ihrem Programm «Tanz und Artistik» im Badener Kurtheater auf. Die Philosophie hinter der Aufführung ist einfach: Der Mensch solle sich von Egozentrik und Selbstsucht befreien. Nur ein Miteinander führe zum Erfolg. «Wir alle spielen Theater. Das Leben ist unsere Bühne. Dabei wechseln wir zwischen verschiedenen Rollen. Für Tanz und Artistik haben wir eine Choreografie erstellt, die genau diese Aspekte im Leben demonstriert», sagt Carlos Fernandez, Präsident des Vereins. Infolgedessen ist das Programm in verschiedene Themen unterteilt, die diese Rollen in unserem Lebensalltag widerspiegeln sollen. Zum Beispiel das Stück «Inner Voice»: Eine Liebe zwischen zwei Personen, die von Selbstzweifeln geprägt ist und daher nicht funktionieren kann.

«Unser Publikum soll zum Nachdenken angeregt werden. Wir möchten die Leute inspirieren, aus einem eingeschränkten quadratischen Denkvermögen ihren persönlichen Kreisfluss wieder zu finden», sagt Fernandez.

Simpel, aber mit viel Bedeutung

Diese Botschaft kommt auch in der Choreografie zum Ausdruck. Abstrakte Tanzbewegungen werden unterstützt durch runde Objekte wie beispielsweise Kugeln oder Ringe. Neben klassischem und zeitgenössischem Tanz treten auch Artisten auf, so etwa der Jongleur Joseph Viatte. Er symbolisiere mit seiner Glaskugel das Herz des Menschen, erklärt Fernandez.

«Für mich ist die Botschaft wichtig. Kunst muss für alle da sein, wir urteilen über niemanden», sagt Aliana Pizzi. Denn mit Pidarco möchten sie und Fernandez nicht nur Tanzprofis, sondern auch angehende Tanztalente fördern. Deshalb ist die Aufführung in zwei Akte aufgeteilt. Beim ersten Teil treten die Profis an, beim zweiten können junge Tanztalente ihre Begabung unter Beweis stellen.

Ein attraktives Schlieren