Gleichzeitig bezwecken wir ein lebendiges Dorfleben, indem die Seitenbesucher erfahren, welche Produkte und Dienstleistungen sie in ihren Gemeinden erhalten und welche Kulturanlässe hier stattfinden», sagt Neff. Dank dem auf einer Website gebündelten Informationsangebot fahre man vielleicht nicht immer automatisch nach Zürich, sondern kaufe beim lokalen Blumenladen oder buche einen lokalen Kurs. Das Lädelisterben sei sowohl für die Detaillisten wie auch die Bewohner ein Problem, da sich ihre Gemeinden damit in reine Schlafdörfer transformierten.

Die Registrierung ist für Privatpersonen gratis, Vereine und Firmen zahlen einen Mitgliederbeitrag. Nach der Anmeldung wird überprüft, ob die Person, der Verein oder die Firma existiert. Danach wird ein Brief mit den Zugangsdaten an die angegebene Adresse geschickt. «Uns ist es wichtig, dass die Mitglieder verifiziert sind», sagt Sarah Neff. Jeder trete mit dem richtigen Namen in Erscheinung, Pseudonyme seien nicht erlaubt. «Die Leute sollten darauf vertrauen können, dass es die anderen Mitglieder wirklich gibt und sie diese in ihrer Nachbarschaft orten können. So können sie vielleicht eines Tages an deren Tür klingeln, wenn sie etwas benötigen oder einen Kaffee trinken wollen», sagt Neff.

Viel Lob für das Projekt

Das Feedback zum virtuellen Dorfplatz sei durchgehend positiv, freut sie sich. Sowohl über die Kommentarfunktion der Website wie auch im persönlichen Kontakt sei die Initiative gelobt worden. «Es gibt Vereine, die uns mitteilen, sie hätten ähnliche Pläne gehabt, seien dann aber am Zeitaufwand gescheitert», sagt Neff. Ein zusätzlicher Aufwand wird mit der Leihbörse auch auf die drei Weiningerinnen zukommen, zumal jeder Eintrag vor seiner Freischaltung auf Korrektheit überprüft wird: «Gesunder Menschenverstand und Respekt im Umgang miteinander ist unser Credo», sagt Neff.