«Nicht alles muss bei der Entlassung aus dem Dienst abgegeben werden», sagt Peter Hotz, Presseverantwortlicher der Kaserne Reppischtal. Zahlreiche Ausrüstungsbestandteile wie Stiefel, T-Shirts oder Rucksäcke könnten die Ausgemusterten bei Bedarf behalten. «Viele Soldaten behalten ihre Militärschlafsäcke, die dann in grosser Anzahl an Open-Air-Festivals zu sehen sind», so Hotz. Selbst die Dienstwaffe darf ein ehemaliger Armeeangehöriger erwerben. Der Interessent muss dazu einen Waffenerwerbsschein vorweisen und in den letzten drei Jahren vor der Entlassung das obligatorische Programm sowie das Feldschiessen je zweimal absolviert haben. Nur noch fünf bis sieben Prozent der Entlassenen würden heute ihr Sturmgewehr erwerben, sagt Oberst Bosshard. Vor der Waffenerwerbsschein-Pflicht habe ein Viertel nach Wehrdienstende die Waffe behalten.

Die Erfahrung aus dem Militärdienst sei wertvoll, sagt Sicherheitsdirektor Fehr in seiner Rede an die aus dem Armeedienst Entlassenen. Die jungen Männer sollten diese ins Leben nach der Armee mitnehmen, etwa, indem sie das Gelernte in Vereine und Politik ihrer Gemeinden einbrächten, die auf engagierte Leute angewiesen seien. Der Militärdienst habe tatsächlich eine positive Wirkung, bestätigte eine Gruppe Dietiker Männer beim Aperitif. Man eigne sich soziale Kompetenzen an wie Gruppenzusammenhalt und lerne, sich an Regeln zu halten. Einer der wenigen kritischen Kommentare liess sich ein Schlieremer entlocken: «Würde die Privatwirtschaft so funktionieren, wie es eine WK-Truppe tut, würde sie schon längst zusammenbrechen.»