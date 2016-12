Ausseneinsatz erfolgreich

Hobley hatte den Enten einen Mini-Wohnwagen gestaltet, mit dem diese im Sommer zu ihrem vierwöchigen Einsatz in einem Albisrieder Garten gekarrt wurden. «Die ganze Strasse war damals voller Kinder, die den Wagen begleitet haben. Auch die Familie, in deren Garten die Enten zum Einsatz kamen, hatten täglich Besuch von Leuten, die den Enten zuschauen wollten», so Hobley. Der mobile Ententeich wird beim Ausseneinsatz übrigens vom Gemeinschaftszentrum mitgeliefert. Laut Hobley entspricht er den Vorgaben des Veterinäramts, das eine Fläche von 2 Quadratmetern und eine Tiefe von 40 Zentimetern vorschreibt. (fdu)