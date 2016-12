«Die Auszeichnung ist cool und nicht selbstverständlich», sagte der 20-jährige Ramon Jud. Zusammen mit sechs weiteren Lehrabgängern erhielt der Dietiker Elektroinstallateur aus den Händen vom Stadtpräsident Otto Müller ein Diplom und 600 Franken aus dem Legat vom Ingenieur Max Koenig. Dieser hinterliess der Stadt Dietikon 1973 einen Betrag von 100 000 Franken, damit mit den Zinserträgen hervorragende Lehrabgänger, die in Dietikon wohnhaft sind oder dort ihre Lehrstelle haben, prämiert werden können.

Dieses Jahr hätten sich zehn Absolventen für die Auszeichnung beworben. Die Stadt habe entschieden, Abschlüsse ab einer Gesamtnote von 5,2 zu prämieren, sagte Müller. In seiner Ansprache im Stadtkeller gratulierte er den erfolgreichen jungen Berufsleuten und gab Ihnen positive Gedanken mit auf den weiteren Weg: Es habe sich gezeigt, dass sich Einsatz lohne, auf dieser Erfahrung in schwierigen Zeiten aufzubauen und stets das Positive im Auge zu behalten, werde auch in Zukunft helfen, sagte der Stadtpräsident und schloss: «Je besser Sie ausgebildet sind, desto flexibler werden Sie in der zukünftigen Arbeitswelt sein».