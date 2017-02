Bauprofile beim Restaurant Pappel in Urdorf zeugen von grossen Plänen. Das 1927 erbaute Wohnhaus mit Restaurant soll abgerissen werden. Auch die Migrol-Tankstelle, die direkt ans Restaurant-Gebäude anschliesst, muss weichen, ebenso wie der grosse Parkplatz. Geplant sind drei neue Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 26 Wohnungen. Nicht bebaut werden kann der südliche Teil des heutigen Parkplatzes, da dieser in der Landwirtschaftszone liegt. Hier entsteht eine grosse Spielwiese. Die Totalkosten für das Projekt belaufen sich auf 7,3 Millionen Franken.

Zum einen wird das Areal also besser ausgenutzt – Stichwort Verdichtung –, zum anderen muss ein traditionsreiches Urdorfer Restaurant schliessen. «Die Enttäuschung ist gross», sagt Elisabeth Rüegg, die den Betrieb zusammen mit ihrem Lebenspartner Cemal Jasari führt. Seit 1988 ist sie hier Wirtin. Schon ihr Vorgänger führte das Restaurant über Jahrzehnte. Wie die Silberpappel vor dem Haus ist auch das Servicepersonal ein Teil der Identität der Gaststätte. So arbeiten zwei der Kellnerinnen seit 16 respektive 25 Jahren hier. «Wir sind jetzt alle in einem Alter, wo es schwierig wird, einen neuen Job zu finden», sagt Rüegg. Sie selbst wird heuer 62 Jahre alt. «Fände der Abriss 2019 statt, wäre das für mich noch okay», so Rüegg. Zurzeit mache ihr die Ungewissheit zu schaffen: Sie weiss noch nicht, bis wann sie noch wirten kann.