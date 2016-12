Am ersten Jubiläumskonzert im Mai traten die Amateurmusiker erstmals in der lange angekündigten neuen Uniform auf. Die 25-jährige blaue Uniform wurde von einer eleganten schieferfarbenen abgelöst, die die Vereinsmitglieder in einem langen Prozess demokratisch bestimmt hatten. «Der Überraschungseffekt ist uns damals gut gelungen.

Alle Eingeweihten haben dicht gehalten bezüglich des neuen Designs, obwohl die Neugier der Dietiker gross war», sagt Peter. Dazu sei es sehr eindrücklich gewesen, wie die Stadthalle mit weissen Tischdecken, silbernen Kerzenständern und einem mehrgängigen Festessen in den Schauplatz eines Gala-Abends verwandelt werden konnte.

Überflieger zum Jubiläum

Der Regionalmusiktag des Musikverbandes Amt und Limmattal am letzten Juniwochenende stand ebenfalls im Zeichen der Jubilarin. Dank Beziehungen eines Vereinsmitgliedes überflog gar eine PC-7-Flugstaffel bei ihrem Heimflug von der Romandie nach Kloten die Stadt Dietikon. Im November beendete die Stadtmusik ihr Jubiläumsjahr mit den Abschlusskonzerten in der reformierten Kirche.

Für 2017 hat sich die Stadtmusik ebenfalls einiges vorgenommen. «Wir werden im Musikbereich weitere spannende Projekte erarbeiten. Etwa, indem wir uns einen Themenschwerpunkt setzen und mit einem Komponisten zusammenarbeiten», sagt die Präsidentin. Zudem werde das Orchester 2017 erstmals im Unterhaltungsprogramm des Unspunnenfests in Interlaken mitwirken, wo im Spätsommer Trachtengruppen und Jodler zusammenkommen.