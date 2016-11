Neben acht weiteren Gemeinden hatte auch Dietikon erstmals den Isola-Ausgleich für das letzte Jahr beantragt. 10,5 Millionen Franken wollte sie mit Verweis auf die überproportional hohen Sozialkosten beziehen. Vom Gemeindeamt zugesprochen wurden der Stadt aber lediglich 8,9 Millionen – macht ein Minus von 1,6 Millionen Franken. Darauf wollte die Stadt nicht sitzen bleiben und rekurrierte bei der Justizdirektion. Deren Antwort, die vor kurzem bei der Stadt eintraf, lautete indes: Abgelehnt. Jetzt hat der Dietiker Stadtrat in seiner Sitzung am Montag entschieden, den Entscheid an das Verwaltungsgericht weiterzuziehen. Er hofft, damit einen Grundsatzentscheid zu erhalten.

Unterliegt Dietikon beim Verwaltungsgericht, wäre auch ein Weiterzug zum Bundesgericht noch möglich. Nähere Angaben macht die Stadt mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht. Auch die Justizdirektion äussert sich nicht. Raphael Stoll, juristischer Stabmitarbeiter der Justizdirektion und zuständig für diesen Rekurs: «Wir müssen als Rekursinstanz sehr zurückhaltend sein, so lange das Verfahren noch hängig ist.»

2017 kein Lastenausgleich

Das Verwaltungsgericht wird jetzt zu klären haben, ob und inwieweit Dietikon unter die Isola-Vorgaben des Kantons fällt. In den Ausführungen des Kantons zu den Lastenausgleichen heisst es: «Der individuelle Sonderlastenausgleich gleicht besondere Lasten aus, die von der Gemeinde nicht beeinflusst werden können. Denkbar sind einmalige Ereignisse (beispielsweise Sturm- oder Überschwemmungsschäden) oder andauernde ausserordentliche Zustände (beispielsweise ein überproportionaler Anteil an Sozialfällen oder die Notwendigkeit umfangreicher Schülertransporte).» Genug Raum für Interpretationen also, was nötig und nicht beeinflussbar, und in welcher Höhe diese Posten angerechnet werden können.

Der Rekurs kommt für Dietikon zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Im August erst hatte sich die Stadt entschieden, im kommenden Jahr auf jeglichen Lastenausgleich zu verzichten. Denn das hätte bedeutet, dass noch mal ein Prozentpunkt auf den Steuerfuss von 129 auf dann

130 Prozent hätte drauf gepackt werden müssen. Ein Defizit von vier Millionen Franken wird das der Stadt einbringen.