Das Trio tritt seit vielen Jahren in Dietikon mit den eigenen Produktionen auf: «Es sind viele guten Seelen auch hinter der Bühne tätig», sagt Stefan Baier nach der gelungenen Erstaufführung und meint unter anderen Helfern Christoph Zimmermann, der als Präsident des Theateria-Klubs Dietikon an diesem Morgen keine Probleme damit bekundet, die Künstler ins rechte Licht zu rücken.



«Es war ein sehr harmonisches Stück und diese Mischung aus Schauspiel und Musik hat überzeugt», meint Gaby Huber aus Dietikon. Musikalisch begleitet wurde das Trio zudem von Andreas Wilhelm am Bass. «Die Stimmung in den langsamen Liedern wurde ins Publikum getragen, das hat man gemerkt», meint Heidi Christen und auch für Stefan Baier war die Begegnung mit dem Publikum an diesem Morgen etwas Besonderes.

«Wir wissen eigentlich nie so recht, was am Ende einer Produktion herauskommt, es ist eine Art Puzzle, das am Schluss das Gesamtwerk ausmacht», sagt er. Es entwickle sich auch über die Zeit und mit den nächsten Aufführungen weiter. Mit dem Ausspruch, es sei doch kein Problem, einen Titel für das neue Stück zu finden, war die Idee für die diesjährige Produktion bereits geboren: «Keis Problem!»