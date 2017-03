Von solchen Verhältnissen konnten die Schlieremer nur träumen. Zur Vorbereitung auf die Saison, in der sie ausschliesslich gegen andere Mannschaften antraten, die ebenfalls noch nicht dem 1908 gegründeten Schweizerischen Eishockeyverband angehörten, reisten die Limmattaler jeweils nach Engelberg. Dort mieteten sie sich ein Haus und kochten gemeinsam, um die Kosten tief zu halten. Viel wichtiger schien ihnen aber ohnehin der Teamgeist zu sein. Denn auch im Sommer traten die jungen Schlieremer Eishockeyaner gemeinsam in Erscheinung, sei es an verschiedenen Strassenläufen oder an Grümpelturnieren in der Region.

Strassenlampen am Eisfeld

1946 trat der EHC Schlieren schliesslich dem kantonalen und dem Schweizerischen Eishockeyverband bei. Über eine eigene Eisfläche verfügte er da noch nicht. Diese entstand erst 1955 durch Fronarbeit der Vereinsmitglieder. Auf dem Hartplatz der Turnanlage Moos konnte im Winter jeweils eine Eisfläche erstellt werden. Nun waren zumindest Trainings in Schlieren möglich, auch weil vor den Einheiten eine Beleuchtung mit Strassenlampen erstellt wurde. Für Meisterschaftsspiele war der Platz jedoch zu klein.

Es war daher eine grosse Erleichterung für die Schlieremer, dass ihnen auf der 1966 erbauten Kunsteisbahn Weihermatt in Urdorf Gastrecht gewährt wurde. Mit den neuen Möglichkeiten kam auch der sportliche Erfolg. Bereits 1968 stieg der EHC Schlieren in die 2. Liga auf. Bis in die 1990er-Jahre pendelte das Team zwischen der 2. und 3. Liga. Dann brauchte der EHC Urdorf immer mehr Eiszeit für den eigenen Nachwuchs und die Schlieremer mussten sich nach neuen Spielstätten umsehen. Fündig wurden sie in Wettingen, Dübendorf und Dielsdorf. An eine Nachwuchsförderung war unter diesen Umständen nicht mehr zu denken. Als schliesslich GC2 dem EHC Schlieren eine Spielvereinigung vorschlug, sagte man zu. Der Verein war damit Geschichte.