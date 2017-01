Nach erfolgter Vorprüfung und amtlicher Publikation braucht es 10 000 Unterschriften innert sechs Monaten. Da nun bekannt ist, dass die Mehrheit der Stimmenden in der Region die Bahn nicht will, erhoffen sich die Gegner, dass eine zweite Abstimmung nicht nur regional, sondern auch kantonal in einem Nein mündet.

Das ist der Plan an der Spitalstrasse

Am meisten Spannung verspricht die Plangenehmigung – sozusagen die Baubewilligung – die das Bundesamt für Verkehr (BAV) im ersten Halbjahr 2017 verfügen will. Das BAV könnte der Limmattalbahn AG Projektänderungen auferlegen. Alle Wünsche, die in den total 60 Rekursen geäussert werden, wird das BAV kaum erfüllen. Daher fragt sich, ob einer der Rekurrenten eine Beschwerde gegen die BAV-Verfügung einreichen wird. Wahrscheinlich wäre eine Beschwerde aus der Schlieremer Spitalstrasse, aus der die Hälfte der Rekurse stammt.

Laut dem Schlieremer Gemeinderat Thomas Grädel (SVP), Präsident des Vereins «Limmattalbahn – so nicht!» (ehemals IG Spitalquartier), lässt sich nicht sagen, ob der Verein so oder so Beschwerde einreicht. Sobald die Verfügung vorliegt, werden der fünfköpfige Vereinsvorstand, der juristische Berater und Experten prüfen, wie stark die Rekurse aus der Spitalstrasse gewichtet werden, wie weit also das BAV deren Anliegen entgegenkommt. «Ob wir eine Beschwerde einreichen, entscheidet dann die Generalversammlung», so Grädel. Sie trifft sich am 14. März. Je nach Verfügungstermin wird eine ausserordentliche Versammlung nötig.

Der Widerstand aus der Spitalstrasse fusst insbesondere darauf, dass nicht auf den Wunsch eingegangen wurde, den Färberhüsli-Tunnel von der Schlieremer Reitmen bis zur Urdorfer Luberzen zu führen. Insbesondere Sicherheitsbedenken werden geltend gemacht. Über Beschwerden und deren aufschiebende Wirkung entscheidet dann das Bundesverwaltungsgericht.