Beatrice (74) und Charles (78) Rätz leben seit 50 Jahren in Urdorf, an der Birmensdorferstrasse in der Siedlung der Baugenossenschaft Frohes Wohnen, die ursprünglich für Bundesangestellte erbaut wurde.

Charles Rätz, ursprünglich aus dem Waadtland, arbeitete 43 Jahre lang für die Post, unter anderem auf der Poststelle Schlieren.

Auch Beatrice Rätz, ursprünglich aus Zürich, arbeitete einst als Pöstlerin. Lange führte sie erfolgreich ein Solarium mit Beratung in Urdorf, später ein Geschenk-Lädeli in Uitikon. Zudem hat sie die Theatergruppe Urdorf und die Steelband Calaloo gegründet.

Heute leben noch drei ihrer vier Söhne. Zudem haben sie vier Grosskinder.