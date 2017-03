Das Areal ist bekannt, liegt zwischen Industriestrasse und Reppisch, direkt gegenüber der Siedlung Honerethof. Nun ist der Hauptsitz von Tesa Schweiz und der CCL Label AG auf der Online-Plattform Immoscout 24 ausgeschrieben. Beide Unternehmen haben ihre Wurzeln in der einstigen Firma Bandfix – diese wurde 1954 in Zürich Altstetten gegründet und zügelte 30 Jahre später nach Bergdietikon.

Auf Anfrage der Limmattaler Zeitung nahm Reto Klauser, Geschäftsführer der CCL Label AG, gestern Stellung zur Standortfrage, die sich aufgrund des Miet-Inserats stellt: «Wir ziehen nach Lengnau im Bezirk Zurzach. Auf gut 8800 Quadratmetern wird dort unser neues Areal gebaut, das wir zwischen September und Dezember beziehen werden.»

CCL ist Börsenliebling in Toronto

«In Bergdietikon waren wir Mieter, in Lengnau haben wir nun ein eigenes Areal. Der Konzern investiert hier und bekennt sich ganz klar zum Standort Schweiz», sagt Klauser. Ein grosser Vorteil ist, dass die grössere Produktionshalle in Lengnau auf einer einzigen Etage zu liegen kommt. In Bergdietikon ist die Produktion noch auf zwei Etagen verteilt. Gemein ist dem alten und dem neuen Standort, dass beide in etwa in der gleichen Region liegen. «So verlieren wir keinen der 120 Mitarbeiter. Sie wurden intern schon 2015 informiert und freuen sich vor allem auf die neueren, moderneren Arbeitsplätze», sagt Klauser. Er ist seit 2014 Geschäftsführer, seit 21 Jahren arbeitet er im Unternehmen.