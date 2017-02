In Schlieren fanden die Verantwortlichen dann nicht nur unbebautes Land, sondern auch einen Partner, der ihnen beim Megaprojekt vieles vereinfachte. Die Gewerbe- und Handelszentrum Schlieren AG (GHZ) konnte der Kantonsapotheke eine massgebaute Lösung für ihre speziellen Bedürfnisse anbieten. Mit solchen Pharma-Spezialbauten hat die GHZ bereits Erfahrung: Sie hat in der Biotechno-Hochburg Schlieren auch schon für Roche, Zürcher Uni und Unispital oder ETH-Spinoffs wie InSphero, Cytos oder Covagen gebaut. Ihr zahlt die Kantonsapotheke nun einen jährlichen Mietzins von 4,9 Millionen Franken, weitere 15,7 Millionen muss sie selbst einmalig in neue Gerätschaften investieren.

Neubau in Rekordzeit

Hintermann und Obertüfer können ihre Freude über den Neubau kaum verbergen, als sie durch Gänge, Lagerhallen und Produktionsstätten führen. Nach Monaten, die für sie von ziemlich kurzen Nächten geprägt waren, sind die beiden sichtlich stolz darauf, was sie heute vorzuweisen haben: Als «modernen, flexiblen und zukunftsorientierten Neubau, der alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt», bezeichnet Hintermann die neue Kantonsapotheke, während Obertüfer besonders das «sehr durchdachte Anlagen- und Prozessdesign und die architektonische Klarheit» lobt. Viel Zeit hatten sie nicht für das Projekt: Erst im März 2014 fiel der Entscheid für den Standort Schlieren, im Januar 2015 begann der Aushub, zwei Jahre später begann bereits der etappenweise Umzug.

Noch nicht gezügelt ist die Produktion. Fast etwas gespenstisch sehen die noch leeren Glaskuben aus, die in einem sechs Meter hohen Raum angeordnet sind. Über ihnen winden sich unzählbare Zu- und Abluftrohre zu einem wohl nie mehr entwirrbaren Gebäudetechnik-Knäuel, das sich über die ganze Länge des Neubaus erstreckt. In den einzelnen Räumen, in denen man dank den Glaswänden bei Tageslicht arbeiten kann, warten verschiedene hochkomplexe Maschinen darauf, allerlei Medikamente herzustellen.

Roboter mischen Medikamente

Vieles ist hier automatisiert: Für die Krebstherapien etwa muss man nur noch die gewünschte Zusammenstellung in einen Computer eingeben, danach beginnt die Maschine zu arbeiten, am Ende entnimmt man ihr das fertige Medikament. Andernorts stehen Geräte, die an menschliche Arme erinnern und im Prinzip auch deren Funktion erfüllen. Auch putzen muss man die Maschinen nicht mehr von Hand: Man drückt auf einen Knopf und lässt das Reinigungsprogramm über Nacht laufen.

Bis die Maschinen in Schlieren surren, wird es noch eine Weile dauern. Erst müssen die Qualitätsprüfer zügeln, danach wird im Zweischichtentakt der ganze Lagerbestand nach Schlieren gebracht, dann folgt die Produktion – alles bei laufendem Betrieb. Hintermann, Obertüfer und ihre Mitarbeiter dürften also noch einige Überstunden schieben. Doch man sieht es ihnen an: Der grosse weisse Klotz ist ihnen das wert.