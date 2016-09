Stafette für ganzen Kanton offen

Nachdem letztes Jahr die Stafette für Schüler des ganzen Kantons geöffnet wurde, nahmen gestern auch Teams aus Niederhasli und Wangen-Brüttisellen teil. Die zweite Oberstufe ist mit 22 Teams am zahlreichsten vertreten. «Dies, weil die Kantonsschule Urdorf jedes Jahr mit allen achten Klassen antritt», so Parati. Zwei der Kanti-Teams rannten denn auch die Bestzeiten der Stafette. «Welche Preise können wir gewinnen?», fragt Laura, die in der Kategorie «9. Klasse» am Start ist. Die Antwort von Vassalli löst bei den acht Startenden leichten Spott aus: «Ein T-Shirt und eine Trinkflasche?» Lieber wären ihnen ja Chicken Nuggets gewesen, sagt eine von ihnen.