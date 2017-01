Bei welchem Aufgabenbereich des Statthalteramts sehen Sie primär Handlungsbedarf?

Dies wird eine Ist-Analyse zeigen. Als Aussenstehender einen Handlungsbedarf zu nennen, wäre nicht seriös. Immerhin kann gesagt werden, dass das Statthalteramt seit der Entlassung des bisherigen Statthalters im September 2015 offenbar gut geführt wird und seine Aufgaben einwandfrei versehen kann. Darauf kann der künftige Statthalter aufbauen.

In welchem Aufgabengebiet des Amtes sehen Sie bei sich (noch) Defizite für dessen

Bewältigung und warum?

Das Amt ist derart vielfältig, dass es einige Gebiete gibt, in die ich mich zuerst einarbeiten muss. Ich denke beispielsweise an das Bewilligungsverfahren beim Grundstückserwerb durch Ausländer. Auch der Kindes- und Erwachsenenschutz stellt hohe Anforderungen und ist sehr anspruchsvoll. Entsprechend habe ich vor, diesen Aufgaben mit grossem Respekt zu begegnen, da es um Einzelschicksale geht. Gleichzeitig freue ich mich auf diese Materie, weil sie für das friedliche Zusammenleben in der Gesellschaft enorm wichtig ist. Auch glaube ich, dass ich als Familienvater genügend Einfühlungsvermögen und die nötige Lebenserfahrung mitbringe.

Warum sind Sie der FDP beigetreten?

Ich vertrete liberale Werte in der Überzeugung, dass sie unsere Gesellschaft auf einen guten Weg in die Zukunft leiten. Aus diesem Grund werde ich auch von der FDP unterstützt.

Welchen Beruf hätten Sie ergriffen, wenn Sie nicht Jurist geworden wären?

Natürlich wollte ich zuerst Pilot werden. Später entwickelte ich vielfältige Interessen, sodass ich mir auch ein Leben als Architekt, Handwerker oder Biologe hätte vorstellen können.

Haben Sie ein Lebensmotto, und wenn ja, welches?

Nein, das habe ich nicht. Ich verzichte jeweils auch auf Neujahrsvorsätze. Bei Mottos verhält es sich bei mir ähnlich wie bei guten Witzen. Ich höre sie gern und bewundere diejenigen, die sie sich merken können.

Wem würden Sie gerne einmal die Meinung sagen und wieso?

Im aktuellen Weltgeschehen gäbe es diverse Exponenten, die einen Refresher in Sachen Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und respektvollem Umgang mit Menschen nötig hätten. Im Vergleich dazu stellen sie zwar kein tatsächliches Problem dar, dennoch stören mich im Kleinen auch diejenigen, welche frühmorgens im vollen aber ruhigen Zug lautstark ihre anstehende Präsentation zur Verkaufsstrategie besprechen.

Mit welchem von Ihren beiden Mitbewerbern würden Sie gerne ein Bier trinken gehen und warum?

Natürlich würde ich gerne mit Adrian Leimgrübler ein Bier trinken. Ihn würde ich dabei fragen, weshalb er den Entscheid des Regierungsrats zu seiner fristlosen Entlassung nicht publik macht und unserer Partei gegenüber sein Wort nicht gehalten hat.

So würden die Wählerinnen und Wähler endlich erfahren, was Justizdirektion und Gesamtregierungsrat in dieser Sache erwogen haben. Es sollte ja selbstverständlich sein, dass die Wählerinnen und Wähler ihren Wahlentscheid in voller Kenntnis der Sachlage fällen können.

Adrian Leimgrübler: Der frühere Amtsinhaber