Gleich argumentiert auch Kinder- und Jugendpsychologin Ursula Enderli: «Im Endeffekt sparen jene Gemeinden am meisten Geld, die ihrer Jugend unsere Beratung zur Verfügung stellen.»

Enderli kritisiert zudem die Weisung des Geroldswiler Gemeinderats, worin dieser schreibt, dass der «Blinker» sich nicht mit anderen Fachstellen austauschen könne, wegen der Niederschwelligkeit und Anonymität des Angebots. «Das stimmt einfach nicht. Jugendliche können uns von der Schweigepflicht entbinden. Wenn wir ihnen erklären, warum das in ihrem Fall sinnvoll ist, tun sie das auch meistens», sagt Enderli. «Wir haben da andere Erfahrungen gemacht», sagt der Geroldswiler Gemeindeschreiber Beat Meier dazu.



Grundsätzlich sind die Gemeinden nicht verpflichtet, eine Jugendberatung wie den «Blinker» anzubieten. Das Minimum an Jugendberatung für Jugendliche bis 18 Jahre stellt das Kinder- und Jugendhilfezentrum (KJZ) des Kantons in Dietikon sicher. «Das KJZ hilft in Notfallsituationen. Mit unserem niederschwelligen Angeboten können wir schon viel früher ansetzen», sagt Enderli. Der «Blinker» hilft zudem Jugendlichen bis 24 Jahren.



Ob Geroldswil auch nach einem Austritt 2019 den «Blinker» noch nutzen könnte, ist wegen den erwähnten Plänen des Sozialdiensts offen. Bis Ende 2018 liessen sich bessere Konditionen ausarbeiten, um Geroldswil zu einem zeitigen Neu-Beitritt zu bewegen, über den die Gemeindeversammlung entscheiden müsste. Bis Ende 2018 wird Geroldswil zudem als Mitglied mitbestimmen können. Zu möglichen Zukunftsszenarien sagt Gemeindeschreiber Meier: «Der Gemeinderat will jetzt austreten. Die Türen für neue Beitrittsverhandlungen würden aber trotz des Austritts offenbleiben.» Und er fügt an: «Zurzeit sieht es aber nicht so aus, als würden sich die Konditionen massiv verbessern.»