Sportferien – für viele Leute heisst das immer noch, in die Berge zu fahren und auf Ski oder dem Snowboard die Pisten hinunterzukurven. Andere zieht es in den Süden, weil sie dem tristen Wetter in der Schweiz entfliehen wollen. Es muss aber nicht immer Pulverschnee oder Sandstrand sein. Auch im Limmattal gibt es unzählige Möglichkeiten, um die freie Zeit zu nutzen. Eine Auswahl: