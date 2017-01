Sie war vielfältig engagiert, hatte ein Herz für ihre Mitmenschen und zeigte sich ihr Leben lang grosszügig. Gleichzeitig hielt sich Annemarie Opprecht, die Witwe von Soudronic-Gründer Paul Opprecht, immer dezent im Hintergrund. Nun ist sie am 30. Dezember 91-jährig gestorben.

Annemarie Opprecht lernte schon in jungen Jahren, an die Visionen ihrer Mitmenschen zu glauben. In ihrem Unterengstringer Heim tüftelte Ehemann Paul in den 1950-er Jahren nach Feierabend an seinen Erfindungen. Angestellt war der Ingenieur bei Brown Boveri (heute ABB) in Baden, weshalb ihm seine Basler Ehefrau als Braut einst ins Limmattal gefolgt war. Er wollte eine Dosen-Maschine entwickeln, die Konserven ohne Löten produzierte. Denn die bis dahin angewandte Löttechnik durfte neuerdings nicht mehr eingesetzt werden.

Der Glaube an ihren Mann sollte Wirkung zeigen. Seine Erfindung ermöglichte ihm 1953 den Schritt in die Selbstständigkeit. Er gründete die Firma Soudronic, welche die Dosen-Schweissmaschinen erst in einer Garage in Dietikon, später wegen Ausbaubedarfs in Bergdietikon produzierte. Die Familie – fünf Kinder hatte das Paar insgesamt – zog nach.