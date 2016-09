Ein Blick in die Gemeinden zeigt, dass sich Schlieren und Dietikon verjüngt haben. Verglichen mit dem Jahr 2013 sank der Altersquotient von Schlieren von 20,8 auf 20,4, derjenige von Dietikon gar von 25,2 auf einen Wert von 24. Aber auch in Oberengstringen (–1,3), Unterengstringen (–0,3), Uitikon und Aesch (beide –0,2) hat sich der Anteil der über 65-Jährigen an der Bevölkerung verkleinert. Älter hingegen wurden Geroldswil (+1,6), Weiningen (+1,4), Birmensdorf (+1), Urdorf (+1) und Oetwil (+0,6).

Von einer Trendwende zu sprechen wäre wohl zu früh, denn ein Blick weiter zurück in die Vergangenheit zeigt, dass der Bezirk im Jahr 1999 auf einen weitaus geringeren Wert von 21,1 kam. Seither stieg der Anteil der Alten stetig an. (aru)