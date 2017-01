In der vergangenen Woche hat Statthalterkandidat Ramon Steffen (parteilos) den Mitbewerber Simon Hofmann (FDP) mit Befangenheitsvorwürfen konfrontiert. Dies deshalb, weil dessen Vater Ueli Hofmann (FDP), Statthalter in Meilen, seit Monaten im Dietiker Statthalteramt Stellvertreterdienste versieht, mithin also auf dem Posten, den möglicherweise bald sein Sohn einnehmen könnte.

Steffen warf die Frage auf, ob Simon Hofmann diejenigen Verfahren, mit denen sein Vater befasst war, unabhängig und ohne jeglichen Anschein einer persönlichen Befangenheit im Falle eines Amtsantritts weiterführen könnte. Die verschiedenen Stellungnahmen, die die Limmattaler Zeitung für ihre Berichterstattung vom 16. Januar eingeholt hatte, befriedigen Steffen indes nicht. Es seien zwar zutreffende Ausführungen zur zeitlichen Abfolge der Pensionierung und des Amtsantritts von Ueli und Simon Hofmann sowie zur Situation im Bezirksrat gemacht worden. Diese Ausführungen zielten jedoch an seiner Frage vorbei, so Steffen in einem Leserkommentar an die Limmattaler Zeitung.

In der Berichterstattung zu Wort kamen unter anderem auch Rolf Steiner, Präsident der Interparteilichen Konferenz (IPK), dem Gremium aller Bezirksparteien, das Simon Hofmann als Kandidaten nominiert hatte, sowie Hofmann selbst. Steffen verwundert, dass die IPK sich nicht an der besonderen Vater-Sohn-Konstellation gestossen hat und eine mögliche Befangenheit Hofmanns bei dessen Bewerbung nie Thema war. «Dies erstaunt mich, weist doch Simon Hofmann stets darauf hin, dass seine Eignung für das Amt sorgfältig geprüft wurde – auch durch die IPK.»

Simon Hofmann geht ganz offen mit seinem Statthalter-Vater um und erwähnt ihn auch auf seiner Internetseite. Er wertet es als Vorteil, dass er als künftiger Statthalter bei seinem Vater jederzeit Rat einholen könnte. Aber auch diese Äusserung ruft Steffen auf den Plan. «Eine solche Aussage führt erst recht zu meiner Frage. Meiner Meinung nach geht es nicht an, dass ein Statthalter Angelegenheiten des Amts mit einem Familienmitglied berät. Ich erwarte von einem Statthalter, dass er das Amt und die Verfahren unabhängig führt.» (GAH)