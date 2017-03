Für die Verpflegung der Bewohner der Alterswohnungen Mühleacker zur Mittageszeit sei jedoch gesorgt, so Meier. So werde ab Anfang Juni die Kochabteilung des Alterszentrums Sandbühl den Mühleacker mit Mittagsmenus beliefern.

«Nun haben wir Zeit, damit wir beurteilen können, wie es mit der Lokalität weitergehen soll», ergänzte er. So sei es auch dem Stadtrat bewusst, dass es an dieser Lage nicht einfach sei, ein gewinnbringendes Restaurant zu führen. «Für gute Ideen sind wir offen.»

3. Ferienplanung kann sich unnötig schwierig gestalten

Für Familien, die Kinder haben, die in Schlieremer Schulhäusern und in Zürcher Privatschulen oder in der Kantonsschule Limmattal in die Schule gehen, ist die Ferienplanung kein Zuckerschlecken. Denn wie Dominic Schläpfer (FDP) bemerkte, sind die Sportferien in Schlieren im Vergleich zu jenen in Zürich und in Gymnasien um eine Woche versetzt. «Auf den ersten Blick ist das eine unnötige Erschwerung», sagte er. Ob dies nicht angepasst werden könnte, wollte er von der Schulvorsteherin Beatrice Krebs (FDP) wissen. Diese entgegnete, dass die Schule bei der Ferienplanung nur wenige Freiheiten geniesse. Die Wahl fiel auf diese Woche, weil man die Ferien gleichmässig verteilen wollte und weil die Häuser für Schullager während der Sportferienzeit stark ausgelastet seien. Deswegen sei es auch ein Vorteil, dass die Schulferien nicht in allen Zürcher Gemeinden gleichzeitig stattfänden. Wie stark das Bedürfnis nach einer Abgleichung sei, müsste zuerst abgeklärt werden. Ob die Schulpflege jedoch dazu bereit sei, könne sie nicht beantworten.

4. Wiesenstrasse soll im Einbahn-Verkehr geführt werden

Der Wiesenstrasse zwischen SBB-Gleisen und Vitis Sportzentrum stehen grosse Veränderungen bevor – nicht zuletzt wegen der geplanten Überbauung der Firma Geistlich und der neuen Bahnhofsunterführung. Daniel Frey (FDP) wollte vom Stadtrat wissen, wie die Verkehrsführung dereinst gestaltet werde. Bauvorstand Markus Bärtschiger (SP) räumte ein, dass es sich um ein schwieriges Stück Strasse handle.