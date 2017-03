Aufgewachsen ist Dörig in Urnäsch als Tochter eines Käsehändlers und Gastwirts. Weil sie nie etwas anderes wollte, als Köchin zu werden, bewarb sie sich in St. Gallen beim damals besten Hotel am Platz. «Der Ruf des Hotels Hecht hat mich magisch angezogen», sagt sie. Prompt erhielt sie ihre Wunschstelle und durfte unter einem fürsorglichen Küchenchef die Kunst des Kochens erlernen. Damals war sie die einzige Frau in ihrem Jahrgang. Obwohl sie hervorragend abschloss, war es für sie schwierig, in der Männerdomäne Fuss zu fassen. «Die Spitzenköche wollten keine Frauen anstellen, weil der Umgang in den Küchen sehr rau war», sagt sie. Dies sei heute nicht mehr vorstellbar.

Sie träumte von einer Schule

Nach einer zweiten Lehre in der Diätküche arbeitete sie bei der bekannten Schweizer Köchin Agnes Amberg, wo sie mit Verleger Max Frey in Kontakt kam. Dieser hatte die Absicht, eine Kochschule aufzubauen. Er bot ihr an, seine Idee zu verwirklichen. «Für mich ging ein Traum in Erfüllung», sagt Dörig, die damals 27 Jahre alt war. Gut zehn Jahre später machte sie sich selbständig und gründete im aargauischen Friedlisberg die Kochschule «Irenes Cuisine», die heute noch besteht.

Zur gleichen Zeit wurde sie vom Schweizer Fernsehen als Fernsehköchin engagiert. In der Sendung Schwiizer Chuchi präsentierte sie von 1986 bis 1989 Rezepte, die sie selbst entworfen hatte. Dabei legte sie Wert darauf, dass die Speisen von Laien nachgekocht werden können und die Zutaten allerorts erhältlich sind. «Das mit Mostbröckli, Gemüsejulienne und Käse gefüllte Appenzeller Schweinsfilet ist zu einem Klassiker geworden», sagt sie mit glänzenden Augen.