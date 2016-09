Der Gestaltungsplan enthält neue, konkretere Informationen zum neuen Zentrum: So ist nun klar, wie viele zusätzliche Parkplätze das Geroldswiler Zentrum gewinnen wird. Auf den zwei Geschossen der neuen Tiefgarage unter dem heutigen Kiesplatz sind 145 Parkplätze geplant.

Zum Vergleich: Die bestehende Tiefgarage unter dem Gemeindehaus bietet 74 Parkplätze für die Öffentlichkeit, welche mit Parkuhren bewirtschaftet werden. «Die Tiefgarage ist gut ausgelastet», sagt Alfredo Torre, stellvertretender Leiter der Abteilung Liegenschaften der Gemeinde Geroldswil. Eine besonders grosse Nachfrage gebe es zudem auch für die Parkplätze in der Tiefgarage an der Poststrasse, wo die Gemeinde Parkplätze auch fix vermietet. «Es kam schon vor, dass wir Mietinteressenten eine Absage erteilen mussten», sagt Torre. Ein Teil der neuen Parkplätze wird den Mietern neuer Wohnungen vorbehalten sein.

Die ZKB-Pensionskasse zieht mit

Aus dem Planungsbericht zum Gestaltungsplan wird weiter klar, dass sich auch die Pensionskasse der Zürcher Kantonalbank (ZKB) an der Aufwertung des Geroldswiler Zentrums beteiligen möchte. Sie besitzt das Grundstück mit den Mehrfamilienhäusern, das im Osten an den heutigen Kiesplatz angrenzt (Huebwiesenstrasse 19/21/23). Die Pensionskasse will einen Neubau erstellen, im Süden des Grundstücks, direkt an der Limmattalstrasse. Die neue Tiefgarage der Zentrumsüberbauung wird zudem unterirdisch bis in das Grundstück der Pensionskasse hineinreichen. Entsprechend sind etwa gut ein Dutzend der 145 Tiefgaragen-Parkplätze für deren Liegenschaft vorgesehen.

Schon bekannt war, dass das nördlichste Gebäude des neuen Zentrums fünf Obergeschosse enthält. Zudem sind Flachdächer Pflicht, die begrünt werden oder genutzt als Terrasse oder für Solaranlagen. Wichtigster Mieter wird eine Coop-Filiale sein.