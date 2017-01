«Der hohe Stellenwert der Chilbi bei den Schlieremern ist bemerkenswert», sagt Stefanie Bucher, die die Videointerviews geführt hat, auf Anfrage. Auch hätten viele Gesprächspartner einen starken Bezug zu ihrer Heimatstadt gehabt. «Es wurde mit viel Herzblut von ‹ihrem Schlieren› gesprochen, das eben ‹eine Stadt› aber trotzdem noch ‹ein Dorf› sei.» Viele der Interviewten hätten zudem Familie und Freunde als wichtigen Bestandteil ihrer Heimat genannt, so Bucher. Dies sei aber auch an den anderen Stationen der Tour des Stapferhaus-Teams – zwischen Juli und Dezember wurden neben Schlieren noch elf weitere Chilbis in der ganzen Schweiz besucht – oft gesagt worden.

Weniger Ausländer als erwartet

Überrascht wurden die Filmer vom Umstand, dass nur wenige Chilbi-Besucher einen Migrationshintergrund hatten. Dies möge unter anderem daran gelegen haben, dass der Chilbi Club viele Interviewpartner angeworben habe. Trotzdem fand Arif Ibrahimovic – eines der ausgewählten Stadtoriginale – den Weg in die Gondel. Er fühle sich in der Schweiz genauso zuhause wie in Bosnien. «Um ein Heimatgefühl zu entwickeln, braucht es mehr als nur Akzeptanz. Man muss sich auch erwünscht fühlen», sagt er.