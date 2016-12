Zum Schluss der Eintretensdebatte zum Kantonsbudget 2017 las Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) all jenen die Leviten, welche die Regierung zuvor als mut- und ideenlos gescholten hatten. Ihr Budgetentwurf sieht ein Plus von knapp 17 Millionen vor – bei einem Haushaltsumfang von gut 15 Milliarden Franken. Der Finanzkommission (Fiko) ist diese schwarze Null zu wenig, weshalb sie zusätzliche Sparmassnahmen einbaute, sodass ein Plus von 63 Millionen resultiert.

Unter anderem will sie die Lohnsumme des Personals um zusätzliche 0,2 Prozent oder 7,5 Millionen Franken senken. Das brachte Stocker in Rage: «Wir lehnen das dezidiert ab», donnerte er in den Saal. «Wir brauchen die besten Leute in der Kantonsverwaltung. Eine solche Kürzung ist ein schlechtes Signal.» Er wies auch darauf hin, dass das Stellenwachstum nicht in der Kernverwaltung stattfindet, sondern im Gesundheitswesen und in der Bildung. «Alle wollen, dass wir die Nummer eins sind. Da müsste es doch jedem klar sein, dass es in diesen Bereichen mehr Stellen braucht.»

Ob der Appell etwas nützt, ist offen, weil dieser Posten erst in den nächsten Sitzungen beraten wird. Zu erwarten ist es nicht. Die Fiko-Mehrheit lässt sich selten von ihren Vorhaben abringen. Das zeigte sich auch in der Detailberatung. Als erstes knöpfte sich der Kantonsrat die Direktion der Justiz und des Innern von Jacqueline Fehr (SP) vor. 1,25 Millionen strich er dort.