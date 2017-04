Der Dietiker CVP-Gemeinderat Reto Siegrist sagt: «Dietikon wird sich über kurz oder lang die Frage stellen müssen, in welcher Form die 44,4 Prozent Ausländerinnen und Ausländer am politischen System beteiligt werden können.» Die Ausländer-Initiative sei dafür ein interessanter Ansatz, findet Siegrist, auch weil sie für mehr Transparenz sorgen könnte: «So wäre klar, von wem genau ein Anliegen stammt.» Er glaubt, dass diese Meinung auch seine Fraktion teilen könnte. Wie alle angefragten Parteien hat die CVP Dietikon die Angelegenheit aber noch nicht im Plenum diskutiert.

«Positiver Einfluss auf Integration»

In der Schlieremer CVP ist zumindest einer vom Fleck weg überzeugt von der Ausländer-Initiative: Fraktionspräsident Rolf Wegmüller findet, dass jeder, der eine gute Idee hat, das Recht auf Anhörung haben sollte – egal ob Schweizer oder Ausländer. «Wer das Gefühl hat, er wird gehört und wahrgenommen, engagiert sich auch viel aktiver in der Gemeinde», glaubt er. «Damit könnte die Ausländer-Initiative einen positiven Einfluss auf die Integration haben.» Ob seine CVP/EVP-Fraktion gleicher Meinung ist, weiss er nicht. «Doch selbst wenn sie dafür wäre, hätte es das Geschäft wohl immer noch schwer im Rat.»

Ohne die Mitteparteien ist es in Schlieren wie auch in Dietikon völlig aussichtslos, für das Anliegen Unterstützung zu finden. Selbst mit ihnen ist eine Mehrheit nicht garantiert. Im Gegensatz zum Zürcher Gemeinderat sind die Limmattaler Parlamente bürgerlich dominiert; besonders die SVP-Fraktionen sind stark. Von ihnen ist keine Unterstützung zu erwarten, was die Fraktionspräsidenten Beat Kilchenmann und Stephan Wittwer auf Anfrage auch bestätigen. So sei etwa die Dietiker SVP «absolut dagegen, politische Rechte auf der Strasse zu säen», so Wittwer. Doch auch Philipp Müller kann sich nicht vorstellen, dass die Dietiker FDP von ihrem Grundsatz abkommen wird, dass die politischen Rechte als letzter Schritt im

Integrationsprozess zu verstehen und an die Einbürgerung gekoppelt seien. «Wir sind solchen Vorlagen gegenüber meist sehr skeptisch», so der Fraktionschef.

«Sollen sie sich einbürgern lassen!»

Pascal Leuchtmann, der sich gut vorstellen kann, dass in Schlieren dereinst die SP die Initiative für die Ausländer-Initiative ergreifen könnte, kennt die Hürden im Rat. «Wenn es um Ausländer-Rechte geht, beisst man im Schlieremer Parlament auf Granit. Da kommt reflexartig das Argument: Dann sollen sie sich doch einbürgern lassen!» Das habe man zuletzt etwa bei den Diskussionen um ein muslimisches Grabfeld wieder gesehen.

Ein automatisches Abdriften in die Symbolpolitik befürchtet auch Reto Siegrist. «Wenn die Ausländer-Initiative auch nur einen Hauch des Eindrucks hinterlässt, dass sie nur ein erster Schritt in Richtung Ausländerstimmrecht ist, wird sie im Gemeinderat keine Chance haben», ist er überzeugt.

Ob es im Limmattal aber überhaupt so weit kommt, dass sich die bürgerlich dominierten Parlamente mit der Ausländer-Initiative auseinandersetzen, ist unklar. So will etwa Manuel Peer nicht von selbst aktiv werden, sondern erst abwarten, ob Ausländerorganisationen auf die Dietiker SP zukommen, um sie um Einreichung der Motion zu bitten. «Die Initiative müsste aus diesen Kreisen selbst kommen – sonst können wir ja gar nicht wissen, ob das überhaupt einem Bedürfnis entspricht.»