Wer es bis Mittwoch um 17 Uhr nicht mehr nach Oberengstringen schafft, erhält schon am nächsten Morgen eine neue Chance. Der Urdorfer Muulaffemärt findet am 1. Dezember zum letzten Mal im Jahr statt und begeht seinen Abschlussmärt mit Urdorfer Schulklassen, die die Marktbesucher mit Weihnachtsliedern auf die Festtage einstimmen. An den Ständen der Blumenhändler können Adventskränze und Kranzmaterial erstanden werden, ausserdem bekommt jeder Besucher ein Maxi-Weihnachtsguetzli geschenkt.

Der wetterunabhängige Markt



Am zweiten Adventswochenende spielt das Wetter für Weihnachtsmarktfreunde keine Rolle. Der Adventsmärt in Schlieren findet im wettersicheren Stürmeierhuus statt, wo am Samstag, 3. Dezember, ab 10 Uhr nach Geschenken gestöbert werden kann. Organisiert wird er von der Freizeitvereinigung Schlieren. Für die musikalische Untermalung sorgen am Samstagnachmittag Schwyzerörgeler-Gruppen. Mit dem Ausklang des Schlieremer Adventsmärts am Sonntag um 17 Uhr endet das Angebot an Limmattaler Weihnachtsmärkten.