Die Nutzung des Üetlibergs ist seit Jahren umstritten. Während Anwohner und der Verein Pro Üetliberg ihn als Naherholungsgebiet nutzen möchten, zieht das Uto Kulm des umtriebigen Gastrounternehmers Giusep Fry viel Publikum auf den Berg. Bereits in der Vergangenheit sorgten etwa unerlaubte Erweiterungen des Restaurant-Betriebs für Aufregung bei Anwohnern.

Als Kritik an der Arbeit von Patrik Wolf will Gysel den Rekurs jedoch nicht verstanden wissen. «Er hat die Sache an die Hand genommen und einen Vorschlag präsentiert. Das war im Grunde sehr erfreulich», sagt sie. Nun hoffe sie jedoch, dass eine klare, strengere Lösung ausgearbeitet werde, die endlich zu einem Ende der Querelen führen würde.