«Als die Architekten mich über die Rahmenbedingungen dieses Auftrags unterrichteten, dachte ich, dass dies unmöglich sei», sagt Stefan Greub. Der Geschäftsleiter des zur Pestalozzi-Gruppe gehörenden Logistikers Transstahl, liess sich jedoch auf das Gespräch ein. Der Auftrag: Das Luxushotel Storchen an prominentester Lage in der Zürcher Innenstadt sollte innert sechs Wochen rundumrenoviert werden. Heute, einige Monate später, führt Greub durch die Lagerhalle im Silbern-Quartier. Ein grosser Teil davon, was in den vergangenen Wochen im Storchen eingebaut oder restauriert wurde, war oder ist hier zu finden.

Durch das Scheddach in der ehemaligen Produktionshalle fällt viel Tageslicht. Der Betonboden ist mit gelbem Klebband in Einheiten von rund 15 Quadratmetern unterteilt. An Stangen, die an der Decke angebracht sind, hängen Zettel: Zimmer 306, Zimmer 308. Mit diesem Konzept, welche die Architekten des Büros PMP gemeinsam mit dem Logistiker ausgearbeitet haben, wird nicht nur der knapp bemessenen Zeit, sondern auch dem Platzmangel begegnet.

Gearbeitet wird im Schichtbetrieb

In der Zürcher Altstadt gibt es zu wenig Platz. Undenkbar, dass man auf dem noblen Weinplatz mit seinen Boutiquen eine Grossbaustelle beheimaten würde. «Daher entschieden wir uns, unsere Lagerhalle als Puffer zu verwenden», so Greub. Von hier aus werden die Handwerker, die zwischen morgens um sieben und abends um 22 Uhr im Schichtbetrieb arbeiten, täglich mit den Materialien beliefert, die sie gerade brauchen. Egal, ob es sich dabei um Mobiliar, Leitungen oder Elektronik handelt. So stehen derzeit Dutzende Bettrahmen in der Halle, goldene Leuchten blitzen hin und wieder auf. Im hinteren Bereich des Raums ist eine komplett fertig zusammengebaute Waschbecken-Komposition, daneben stehen rund 40 Flachbildschirme, die bruchsicher verpackt sind.