Er versteht sich darauf, in der Musikwelt wie im wahren Leben zwischen der Rolle des bösen Buben und des Kinderfreunds hin und her zu wechseln. Seine Fähigkeiten in Kickboxen und Taekwondo führten den gelernten Industriemechaniker einst aus Deutschland, wo er aufwuchs, in die Schweiz. Eine Sicherheitsfirma stellte ihn hier als Personenschützer ein. Abseits des Berufs ist er ein liebevoller Papa, der ganz vernarrt ist in seinen zweijährigen Sohn. In seinen Musikvideos tritt er mal als Gangster mit Sonnenbrille und Lederjacke auf, mal freundlich-sanft mit schief aufgesetzter Wollmütze. Im Lied «Du», dessen Videoclip in Gebärdensprache übersetzt ist, ruft er dazu auf, den eigenen Weg zu finden. In der demnächst erscheinenden Produktion «Zieh dich aus» mimt er den Macho-Verführer.

«Grundsätzlich sollen meine Songs jugendfrei sein», sagt Siga. Die obszönen Texte vieler Rapsongs lehnt er ab. «Ich will, dass auch mein Sohn meine Lieder mithören kann, und wähle deshalb eine angemessene Sprache für meine Texte.»

Ermutigung von Schauspielstars

Ob der verschiedenen Rollen als Musiker verwundert es nicht, dass die Worte eines Schauspielers den heute 31-Jährigen zum entscheidenden Schritt ins Musikgeschäft ermutigten. Als Personenschützer war der Wahlschweizer für die Sicherheit namhafter Prominenter verantwortlich, die privat oder beruflich die Schweiz besuchten. Eine Autofahrt mit den Hollywoodstars Denzel Washington und Samuel L. Jackson war dabei nichts Aussergewöhnliches in Sigas Berufsalltag. Auch als die beiden Schauspielkollegen während der Fahrt Richtung Zürich anfingen, sich mit Singspielen herauszufordern, verhielt er sich professionell stumm.

Plötzlich sollte auch Chauffeur Siga ins Lied einstimmen, was er zunächst ausschlug. Nach erneuter Aufforderung gab er den Hollywoodstars eine Kostprobe seiner Rap-Kompositionen zum Besten, worauf diese begeistert reagierten. «Mach was daraus», waren Washingtons letzte Worte, bevor er sich in Zürich verabschiedete. Siga nahm ihn beim Wort. Um die Geschichte zu vervollständigen, räumt er jedoch lachend ein, dass auch seine Frau ihn seit jeher ermutigte, seine Musikleidenschaft professionell zu betreiben.

Denzel Washington lag nicht falsch, als er im Dietiker Starpotenzial sah. Die Investitionen in professionelle Aufnahmen zahlten sich aus, die Menschen klickten immer mehr Siga-Songs an. Durch das Lied «mein Schatz» wurde die Plattenfirma Amber Music auf ihn aufmerksam. Mit dem Gebärden-Projekt für das Lied «Du» trat Siga in eine neue Welt ein – diejenige der sichtbaren Musik. Er plant, auch zukünftig Songs in Gebärdensprache zu übersetzen: «Auf das Projekt haben mir so viele Menschen mit Hörbehinderung geschrieben, dass ich richtig überwältigt war.»